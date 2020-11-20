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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: بريطانيا لم تتخذ ما يكفي لإبرام اتفاق تجاري

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر الاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحدة لم تتحرك بما يكفي للتغلب على الثلاث عقبات الرئيسية أمام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما دعا ثلاثة من قادة التكتل إلى تكثيف خطط طوارئ في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

وفي اجتماع في بروكسل اليوم الجمعة، قيل للوفود من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء البالغة 27 دولة أن التقدم كان بطيئا وأن المفاوضات يمكن أن تستمر حتى ديسمبر، بحسب مصادر كانت في الاجتماع وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث علانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وواجهت المحادثات الأسبوع الجاري صعوبة جراء الكشف عن إصابة أحد أعضاء فريق الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا. وجرى تعليق المفاوضات وجها لوجه الآن وأن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه سوف يخضع للحجر الصحي فيما ينفد الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، دعا قادة فرنسا وبلجيكا وهولندا التكتل إلى إعداد خطط طوارئ في حال فشل التوصل لاتفاق.

وإذا ما حدث هذا، فسوف تواجه الشركات والمستهلكون عراقيل حيث أنه سوف يعود تطبيق الرسوم والحصص.

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