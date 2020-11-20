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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: رئاسة السعودية مجموعة العشرين تؤكد دورها الكبير بالمنطقة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
هبه محمد
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الجمعة، إن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن موقع السعودية طالما ارتبط بالاستقرار والازدهار، والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية، ومن الإمارات كل التمنيات المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية.

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية، التي ترأس السعودية الدورة الخامسة عشرة لقمة قادتها، الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية، التي تمتلك 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.

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