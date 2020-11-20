تراجع «غير مسبوق» لعائدات السياحة فى إندونيسيا

تراجعت عائدات السياحة في إندونيسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 97.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الإندونيسي.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عائدات السياحة مثلت 3.5% من قيمة صادرات الخدمات، في تراجع من نسبة 56% قبل عام، كما شكلت 0.2% من إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات الإندونيسية.وأضافت الوكالة أن مواطني إندونيسيا أنفقوا 120.5 مليون دولار على سفريات خارج البلاد، في تراجع نسبته 96% مقارنة بالعام الماضي.وانخفضت قيمة الروبية الإندونيسية أمام الدولار بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من العام، وإن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7% على مدار العام الماضي.