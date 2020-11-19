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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل سقط في نهر النيل بأبوالنمرس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:14 م
جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة، اليوم الخميس، بدفن جثة عامل توفى غرقا بنهر النيل بأبوالنمرس إثر اختلال توازنه وسقوطه بالمياه.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثة وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من اللواء علاء السعيد، نائب المدير، مفاده وجود غريق بنهر النيل بجوار أحد الأندية بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقل العميد ماجد سعفان، مدير إدارة الجنوب ونقيب هواري أحمد حسن ضابط مناوب إدارة الجنوب ومشرف الإنقاذ، وتبين أن الجثة لـ"منصور ج ع" 51 سنة، عامل بحديقة أحد الأندية وأثناء عمله اختل توازنه وسقط في النيل ولقى مصرعه على الفور وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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