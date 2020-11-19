التخطيط تكشف تأثير كورونا على مستويات التشغيل ودخول المصريين

استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية التابع لمعهد التخطيط القومى، أثر فيروس كورونا المستجد على التشغيل ودخول الأفراد فى مصر خلال الفترة بين شهرى أبريل ويونيو 2020، وذلك وفقًا لدراسة أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية.وأوضحت الدراسة، انخفاض دخل الأسرة 405 جنيهات بنحو 75% للأسرة فى الشهر خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، وانخفاض دخل الطبقات غير الفقيرة فى المناطق الحضرية بحوالى 740 جنيهًا أو -8.8%، كذلك انخفاض دخل الفقراء الذين يعيشون فى المناطق الحضرية بحوالى 271 جنيهًا أو -9.7%، أما فى المناطق الريفية سجلت دخول الطبقات غير الفقيرة انخفاضًا بحوالى 359 جنيها أو -6.1% وانخفض دخل الطبقات الفقيرة بحوالى 168 جنيهًا أو -6.2%.أما عن أثر كورونا على التشغيل فى مصر وفقًا للقطاعات، فإن إجمالى عدد العمالة المتضررة بلغ 200.2 ألف عامل خلال شهر واحد، و400.4 ألف عامل خلال شهرين و600.6 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.وجاء قطاع الخدمات فى صدارة القطاعات المتضررة، حيث فقد 151.7 ألف عامل وظائفهم خلال شهر واحد و455.2 ألف عامل خلال 3 أشهر، يليه قطاع الصناعة بعدد 52.9 ألف عامل خلال شهر واحد، و158.7 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.جاء ذلك خلال سلسلة حلقات المركز النقاشية حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا على مصر، فى ضوء الدراسات والتقارير الدولية التى ركزت على دراسة الواقع المصرى، بحضور الدكتور خالد زكريا، أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتورة عزيزة عبد الرزاق، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.