الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بدول الإقليم بلغ 76 ألف حالة حتى الآن، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وأوضح المنظري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وربما أقسى من الــ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده منظمة الصحة العالمية، عبر الفيديوكونفرانس، حول التطورات الأخيرة ومستجدات جائحة كورونا (كوفيد-19)، بمشاركة 3 وزراء للصحة من ثلاثة بلدان، هي: تونس والبحرين وباكستان، مع المدير الإقليمي للمنظمة.يشارك في المؤتمر فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، والدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.