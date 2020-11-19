غزة تحذر من استمرار الزيادة الكبيرة بإصابات كورونا

حذر مدير دائرة الطب الحرج بوزارة الصحة بغزة، إياد أبوكرش، اليوم الخميس، من أنّ الزيادة في أسرة العناية المركزة قد تكون غير كافية في حال استمرار الزيادة الطردية والكبيرة في الإصابات بفيروس "كورونا"، وما يتبعه من زيادة في الإصابات الخطرة.وقال أبوكرش: "إنّ طواقم الوزارة تبذل جهودًا جبارة لزيادة أعداد أسرة العناية المركزة لـ180 سريرًا في مستشفيات قطاع غزة المختلفة، لاسيما في ظل الازدياد المضطرد في عدد الإصابات داخل قطاع غزة".ودعا، في ختام حديثه، المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات الوقاية والسلامة تجنبًا لوقوع الأسوأ، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".