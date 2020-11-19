روسيا تطالب «الصحة العالمية» بتسجيل لقاح «سبوتنيك-V»

تقدمت روسيا بطلب لمنظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة تسجيل لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميلتا فينوفيتش، في تصريح لإذاعة "صدى موسكو" اليوم الخميس، إن لقاح "سبوتنيك- V" الروسي تقدم للحصول على شهادة التسجيل من جنيف، حيث يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.وأضافت أن منظمة الصحة العالمية لم تتحدث حتى الآن، ولم تعلن عن أي لقاح، لأن اللقاحات تخضع لنظام من التقييم، وهذا هو عمليًا من شروط التسجيل التي يتم إجراؤها في حالة حدوث وباء.وتابعت: "يجب أن تخضع جميع اللقاحات لشروط التسجيل في البلد المُنتج للقاح، وفي روسيا حدث ذلك".