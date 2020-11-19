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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

صحة غزة: ننتظر تحديد موعد لإرسال أجهزة ومعدات طبية لمواجهة كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن الوزارة بانتظار تحديد مواعيد لإرسال أجهزة ومعدات طبية إلى قطاع غزة، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" داخل المجتمع.

وأفاد، في تصريح إذاعي صباح يوم الخميس، بأن أجهزة التنفس الصناعي ومعدات طبية أخرى من المقرر إرسالها إلى قطاع غزة، ولكن ننتظر المؤسسات الدولية للصليب واليونسيف والصحة العالمية لتحديد موعد إرسالها.

وأكد أن الاحتلال يعمل كل ما بوسعه للتضييق على شعبنا الفلسطيني، كما حدث بتلف مواد فحص كورونا بسبب احتجازها لدى سلطات الاحتلال.

وأشار إلى أن الوزارة على تواصل مباشر مع كافة الطواقم الطبية في القطاع، وهناك تزايد كبير في الإصابات بسبب الازدحام الكبير والكثافة السكانية.

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