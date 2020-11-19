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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء اللبناني يوقف رئيس مصلحة سلامة الطيران عن العمل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
نقولا منصور
نقولا منصور
وكالات
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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قرارًا قضى بتوقيف رئيس مصلحة سلامة الطيران في مطار بيروت، عمر قدوحة، عن العمل ومنعه من السفر.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي على خلفية جرم الاستغلال الوظيفي وهدر المال العام وابتزاز عدد من شركات الطيران خلال ممارسة صلاحياته الوظيفية، ما نتج عنه تغريم الدولة اللبنانية مبالغ تخطت 50 مليون دولار كتعويض للشركات المتضررة من جراء قراراته.

يشار إلى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، كان قد ادعى في نوفمبر 2019 على قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى.

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