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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يونانى: فرنسا ستدعم أثينا بأحدث طراز رافال لمواجهة تركيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
الرافال
الرافال
محمد عمر
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كشف تقرير يوناني، الأربعاء، عن أن فرنسا ستقوم بتطوير المقاتلات الحربية طراز "رافال" نسخة "F3R" قبل تسليمها إلى اليونان، على خلفية التوترات مع تركيا.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز"، أن القوات الجوية اليونانية ستتلقى 12 طائرة مقاتلة في عام 2021 من طراز رافال تمت ترقيتها وفق أحدث المعايير.

وأشار الصحيفة اليونانية إلى أن أثينا ستشتري 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، منها 8 ستكون جديدة تمامًا بينما الباقي مستعملة ولكن في حالة ممتازة ستصل أولى الطائرات إلى اليونان العام المقبل.

وكشفت صحيفة "LA Tribune" الفرنسية أنه من بين 18 طائرة، ستكون 12 طائرة من طراز F3R، فيما أعلنت شركة داسو المصنعة للمقاتلة الفرنسية عن أول رحلة لطائرة طراز Rafale F3R في 22 سبتمبر الماضي.

ويمكن أن تحمل هذه النسخة من الطائرة صاروخ MBDA Meteor جو-جو بعيد المدى، ويقال أن أثينا تخطط للحصول على بعض منها مع صواريخ MICA NG وSCALP.

يمكن أيضًا تجهيز هذه الطائرة بنسخة صاروخ موجه بالليزر من سلاح جو-أرض المعياري من نوع Safran AASM.

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