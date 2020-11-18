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سياسي

الهيئة الوطنية توضح كيفية مشاركة المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات النواب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:38 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين - حسام محفوظ
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كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن كيفية إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.

وقالت الهيئة إن الإجراءات تبدأ من خلال قيام الناخب بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات "www.elections.eg" من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلى لكل دولة، وتستقبل اللجان الانتخابية لمجلس النواب في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية والبالغة عددها 140 لجنة في 124 دولة؛ خطابات التصويت من المصريين في الخارج.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار يومين للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا في ماراثون انتخابات مجلس النواب، وطباعة بطاقة إبداء الرأي، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد.

وأشارت إلى أن الناخب المتواجد في الخارج، يدخل على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصريين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السري الذي سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقًا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت.

ويبدي الناخب رأيه في بطاقة الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقررة للدائرة التى ستجري فيها جولة الإعادة، ويضع الناخب بطاقة إبداء الرأي في مظروف صغير ولا يدون عليه أي بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنًا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

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