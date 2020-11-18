حبس خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا خادمتها بالتجمع.كشفت التحقيقات عن أن المتهمة هى رشا.ع، خادمة قامت بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 260 ألف جنيه من فيلا مخدومتها بمنطقة التجمع.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.