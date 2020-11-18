ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية بالرغم من كورونا

لم تمنع ظروف تفشي فيروس كورونا من نجاح وزارة الزراعة في زيادة حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 21 أكتوبر الحالي.ضمّت القائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، الرمّان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، والباذنجان، بحسب وزارة الزراعة.واحتلت مصر المركز الأوّل في تصدير البرتقال إلى ما يقرب من 1.8 مليون طن فى 2019 قبل أسبانيا مباشرة، وفقًا لمركز التجارة الدولي وهى وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.بالرغم من وجود فيروس كورونا، إلاّ أن عائدات مصر من الصادرات الزراعية بلغت 660 مليون دولار، حيث بلغت صادرات الرمان 82 ألفا و866 طنا، ليحتل المركز الخامس فى الصادرات، وحتى 4 من الشهر الجارى، ويتم التصدير طبقًا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير.أكد تقرير الحجر الزراعي مواصلة تطبيق نظم التّتبع للمُنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و398 ألفا 232 طنا، إضافة إلى تصدير 678 ألفا 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألفا و1 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و781 طنا فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 66 ألفا و784 طنا.بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 34 الفا و926 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 34 ألفا و154 طنا، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 20 ألفا و761 طنا.حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 ألفا و31 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 5850 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 3443 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 2886 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 1312 طنا.