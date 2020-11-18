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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تسجل حصيلة مرعبة من إصابات كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:45 م
الصحة التركية
الصحة التركية
أبوزيد على
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سجلت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، حصيلة مرعبة من الإصابات بفيروس كورونا، وكشف فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، عن تسجيل 4214 إصابة جديدة، ووفاة 116 شخصًا جراء إصابتهم بـ"كوفيد- 19".

وتجاوز عدد المصابين بكورونا في حصيلة اليوم 4 آلاف شخص، لترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا بتركيا إلى 425 ألفًا و628، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 ألفًا و820، وفقًا لما أورده موقع تركيا الآن.

كما أفادت بيانات وزارة الصحة التركية بأن الزيادة في عدد مصابي كورونا بلغت معدلًا خطيرًا، وهو ما أجبر الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات إلزامية لوقف انتشار الفيروس.

يذكر أن تركيا أعلنت سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، من بينها فرض إغلاق جزئي وحظر تجوال ليلي واعتماد تقنية التعلّم عن بُعد حتى نهاية العام.

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