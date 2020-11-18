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حوادث

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:05 م
قضية «طفل المرور
قضية «طفل المرور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قبول الاستئناف المقدم من أحد أصدقاء طفل المرور على قرار حبسه وإخلاء سبيله.

كان النائب العام، أمر بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

الأمر الذي رأت معه النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى النيابة كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

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