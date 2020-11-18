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حوادث

اعترافات سائق متهم بسرقة الشقق السكنية ببدر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:15 م
اعترافات سائق
اعترافات سائق
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من شقة بمدينة بدر.

وأقر المتهم أمام النيابة، بسرقة الشقق السكنية ببدر بأنه متخذا مهنة السواقة ليتمكن من مراقبة اصحاب الشقق السكنية بمدينة بدر، كما أقر بسرقته لأربع شقق سكنية بأسلوب كسر الباب وتمكن من سرقة مصوغات وأموال تقدر بـ ٢٥ ألف جنيه.

وتمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق "توكتوك" لاتهامه بسرقة حقيبة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بمنطقة بدر، وتبين أن المتهم "ن. س"، مسجل خطر، أقر بسرقة المضبوطات من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وأرشد عن مكانها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وأقر بسرقتها، وتم اقتياده لقسم الشرطة وتعرف أصحابها على المسروقات واتهموه بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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