تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير البترول غدًا

يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بمدينة نصر.ومن المتوقع أن يعلن وزير البترول، خلال المؤتمر، عن نتائج وتفاصيل مزايدة الذهب العالمية التى تم طرحها فى مارس الماضى أمام شركات التعدين العالمية.كما من المتوقع أيضًا أن يعلن "الملا" عن طرح أكبر مزايدة عالمية جديدة للبحث عن 10 خامات تعدينية بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر وأسوان، والتي ستعد من أكبر المزايدات العالمية التي طرحتها مصر دون الذهب.وكانت "الدستور" انفردت السبت الماضي بنشر قائمة أسماء وتفاصيل شركات التعدين العالمية التي فازت بنتائج مزايدة الذهب العالمية التى طرحتها مصر فى مارس 2020، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى جميع المناطق التعدينية بالصحراء الشرقية ومرسى علم والبحر الأحمر وأسوان، وذلك قبل الإعلان عنها رسميًا.