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منوعات

«كاريزما أليكس باند»..7 شباب جمعهم الفن على الطريق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:49 م
كاريزما أليكس باند
كاريزما أليكس باند
شيماء دهب
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«من رحم المعاناة يُولد الأمل» وهذا بالفعل ينطبق على 7 شباب من محافظة الإسكندرية، جمعهم القدر ليكونوا سويًا مجتمعين على الموسيقى بفريق أطلقوا عليه «كاريزما اليكس باند» وهو باند موسيقى يقرر أن يمتع الأشخاص في الطريق بالمزيد من الأغاني الخاصة بالنجوم المفضلين لديهم من محمد منير، عمرو دياب، رامي جمال، محمد حماقي وغيرهم من المطربين بتقديم الألحان والأغاني بشكل مختلف يتميزون به.

اشتهر الباند في الإسكندرية وحقق نجاحات من خلال معرفة الجمهور لهم وأصبح يأتي إليهم المعجبين من كافة مناطق المحافظة للاستماع إليهم، إلى أن جاءت كورونا بعد 3 أشهر من بدايتهم العام الماضي واتخذوا منها وسيلة لقوتهم وليس العكس.

قال أحمد عبد العزيز رشيد، 24 عامًا، مهندس ديكور ومغني بالفريق أن جائحة كورونا انتشرت بمجرد بدايتهم الأمر الذي لم يمثل لهم إحباطا بل اتخذوا منها وسيلة للقوة، استمروا في عرض أغانيهم ولكن مع وجود تجمعات كبيرة تم إيقاف الفريق فترة ثم عادوا من جديد من خلال تقديم فنهم بالكافيهات والأماكن العامة والمنتجعات التي تستضيفهم مقدمين كافة أنواع الأغاني من كلاسيك وأندر جراوند بأقل الإمكانيات.

ويتمنى أحمد أن يصل الباند لكافة أرجاء مصر، ويلقى الدعم من جانب الشركات الخاصة ويكون بداية حقيقية لهم بوجود أغاني خاصة بهم يقومون بتنفيذها بالمستقبل، مشيرًا إلى أن أعضاء الباند وهم المطربين «عصام نور 35 عامًا خريج كلية التجارة، عبد الرحمن حسن 24 عامًا طالب بكلية التجارة، أما العازفين الجيتار بسام السيد 28 عامًا مهندس ديكور، محمد إبراهيم ستيم 35 عامًا يعمل في مجال التجارة، وعازفين ايقاع عز الدين جمال محمد 30 عامًا يعمل موظف، محمود إبراهيم بيكي 23 عامًا طالب بكلية الهندسة».

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