«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع فاعلية لقاحها لفيروس كورونا إلى 95%، حسب نبأ عاجل لقناة «العربية».وقالت شركة «فايزر»، إن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المائة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".وتخطط "فايزر" و"بيونتيك" لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ فى غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم، خاصة أن تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95 في المائة خلال 28 يومًا من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التى تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.