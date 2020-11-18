حظي آخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة معادلة كلية الهندسة 2020 لطلبة الدبلومات الفنية بنظاميها ( 3 – 5 ) سنوات وكذلك طلاب المعاهد العليا والمتوسطة، على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب ظهور النتيجة في أوائل شهر نوفمبر الجاري والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الرسمي بالرقم القومي.





تقديم تظلمات نتيجة معادلة كلية الهندسة 2020 لطلبة الدبلومات الفنية

وفقا للمجلس الأعلى للجامعات فإن موعد لتقديم تظلمات معادلة كلية الهندسة بجميع الكليات خلال الفترة من 15 – 19 نوفمبر الجاري وذلك بـ 4 جامعات مصرية هى "القاهرة وأسيوط والزقازيق وكفر الشيخ"، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات المصرية الذي تم إطلاقه للاستعلام عن النتيجة حيث يمكن من خلاله أيضا تقديم التماس على المواد التي تظلم الطالب عليها من خلال تسجيل الرقم القومي للطالب ورقم الاستعلام الذي حصل عليه أثناء إجراء امتحانات المعادلة والضغط على عرض النتيجة.





رابط نتيجة معادلة كلية الهندسة

يمكن للطلاب الذين أدوا اختبارات معادلة المؤهلة للالتحاق بكلية الهندسة من الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بنظاميها ( 5 – 3 ) سنوات أو من طلاب الحاصلين على معاهد العليا والمتوسطة الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال ( هذا الرابط ).

خطوات تقديم تظلمات نتيجة كلية الهندسة إلكترونيا عبر موقع مجلس الأعلى للجامعات

قبل معرفة آخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة معادلة كلية الهندسة 2020 لطلبة الدبلومات الفنية التي أحتلت محركات البحث في الفترة الأخيرة يجب على الطلاب الذين أدوا اختبارات معادلة المؤهلة للالتحاق بكلية الهندسة من الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بنظاميها ( 5 – 3 ) سنوات أو من طلاب الحاصلين على معاهد العليا والمتوسطة إتباع الخطوات التالية لتقديم التظلمات :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم رباعي ، الرقم القومي للطالب، رقم الجلوس، .. )

الضغط على زر إظهار النتيجة.