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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى مصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 18-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم فى مصر


ويشهد نهار اليوم الأربعاء طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، ولطيفًا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، ومعتدلًا على جنوب سيناء مع رياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومعتدلا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فيما يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأن تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش)، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات


العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 17
تصل الحرارة في وادى النطرون 24 17
طنطا 24 16
تصل الحرارة في شبين الكوم 24 16
دمنهور 24 17
تصل الحرارة في بلطيم 23 17
مطروح 21 14
تصل الحرارة في السلوم 20 14
سيوة 22 12
تصل الحرارة في بورسعيد 24 18
دمياط 23 18
تصل الحرارة في الزقازيق 25 16
المنصورة 24 16
تصل الحرارة في الاسماعيلية 26 15
السويس 25 16
تصل الحرارة في العريش 24 17
رفح 24 15
تصل الحرارة في راس سدر 26 15
نخل 24 08
تصل الحرارة في نويبع 27 20
طابا 25 19
تصل الحرارة في كاترين 19 08
الطور 25 18
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 20
الغردقة 27 18
تصل الحرارة في مرسى علم 26 18
الفيوم 26 15
تصل الحرارة في بنى سويف 26 14
المنيا 26 13
تصل الحرارة في اسيوط 26 13
سوهاج 26 15
تصل الحرارة في قنا 27 15
الاقصر 28 13
تصل الحرارة في اسوان 28 15
ادفو 28 15
تصل الحرارة في ابوسمبل 26 15
الوادى الجديد 27 13
تصل الحرارة في شلاتين 30 20
ابورماد 29 19
تصل الحرارة في حلايب 27 22
راس حدربه 28 20

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