تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة



حالة الطقس اليوم فى مصر









فيما يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.



كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأن تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش)، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 17

تصل الحرارة في وادى النطرون 24 17

طنطا 24 16

تصل الحرارة في شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

تصل الحرارة في بلطيم 23 17

مطروح 21 14

تصل الحرارة في السلوم 20 14

سيوة 22 12

تصل الحرارة في بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

تصل الحرارة في الزقازيق 25 16

المنصورة 24 16

تصل الحرارة في الاسماعيلية 26 15

السويس 25 16

تصل الحرارة في العريش 24 17

رفح 24 15

تصل الحرارة في راس سدر 26 15

نخل 24 08

تصل الحرارة في نويبع 27 20

طابا 25 19

تصل الحرارة في كاترين 19 08

الطور 25 18

تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 18

تصل الحرارة في مرسى علم 26 18

الفيوم 26 15

تصل الحرارة في بنى سويف 26 14

المنيا 26 13

تصل الحرارة في اسيوط 26 13

سوهاج 26 15

تصل الحرارة في قنا 27 15

الاقصر 28 13

تصل الحرارة في اسوان 28 15

ادفو 28 15

تصل الحرارة في ابوسمبل 26 15

الوادى الجديد 27 13

تصل الحرارة في شلاتين 30 20

ابورماد 29 19

تصل الحرارة في حلايب 27 22

راس حدربه 28 20