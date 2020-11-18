العراق يعد خطة لإغلاق المنافذ غير الرسمية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إعداد خطة تشاورية مع عدد من الوزارات لإغلاق المنافذ غير الرسمية للبلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "قيادة العمليات تضع خطة بالتشاور مع الوزارات الأمنية والقوات الأمنية، لغرض إغلاق أي منفذ غير قانوني وفقا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا إلى أن "الحشد الشعبي ستكون له جهود في هذا الأمر من أجل الحفاظ على مأمن تلك المنافذ الرسمية وإغلاق غير الرسمية منها".وبشأن منافذ إقليم كردستان، أوضح الخفاجي، أنها "خاضعة للدستور ومن واجب حكومتي بغداد وأربيل التنسيق بهذا الصدد"، مبينا أن "قيادة العمليات بدأت بإعداد الخطط والدراسة وتقدير وتقييم الموقف من قبل قادة القوات المسلحة".ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.