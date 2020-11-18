احتجاجات على قواعد كورونا أمام البرلمان الألماني

تظاهر عدة مئات من الأشخاص صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على قيود كورونا، وذلك قبل بدء جلسة البرلمان الألماني (بوندستاج) لإجراء تعديلات على قانون الحماية من العدوى.وذكرت الشرطة أن المتظاهرين تجمهروا حول مبنى الرايخستاج المفروض حوله طوق أمني، مضيفة أن الأجواء تتسم بالهدوء حتى الآن.وتتوقع الشرطة أن يرتفع عدد المتظاهرين إلى أكثر من عشرة آلاف، ويتعين خلال المظاهرات في ألمانيا ارتداء الكمامات وضمان مسافة آمنة بين الأفراد.وتستعين الشرطة بألفي من أفرادها خلال المظاهرة، مدعومة بأفراد من تسع ولايات أخرى والشرطة الاتحادية.وقد حظرت وزارة الداخلية الألمانية عدة مظاهرات مسجلة مباشرة أمام مبنى الرايخستاج فيما يسمى بـ"المنطقة السلمية"، لذلك قامت الشرطة بتطويق المنطقة على نطاق واسع، ومع ذلك، كانت هناك دعوات عديدة على الإنترنت لعدم تسجيل المظاهرات والذهاب بشكل عفوي إلى برلين والاحتجاج أمامالبرلمان، وتحدثت الشرطة عن "مستوى عال من الحشد".