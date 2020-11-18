تنفيذ 193 ألف حكم قضائي متنوع خلال 3 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، من ضبط 755 قضية مخدرات، وتنفيذ 193 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 3 أيام.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.