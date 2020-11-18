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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تكشف شروط «الخضوع لبايدن»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
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قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلبات بلاده للخضوع لبنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الغربية بالكامل، حال رفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العقوبات عن طهران، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعا "بثلاثة أوامر تنفيذية".

وقال ظريف، في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة إيران اليومية الرسمية: "إذا كان السيد بايدن على استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا أيضا أن نعود على الفور إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق، والمفاوضات ممكنة في إطار مجموعة 5 + 1 (القوى العالمية الست الموقعة على الاتفاق)".

وتابع ظريف قائلا: "نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنضم من جديد للاتفاق، سيتحسن الوضع في الأشهر القليلة المقبلة، يمكن لبايدن رفع جميع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية".

وتعهد بايدن بالعودة إلى اتفاق 2015، الذي تفاوضت عليه واشنطن عندما كان نائب الرئيس، إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال لبنوده.

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