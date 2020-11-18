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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

متهم مذبحة حدائق الأهرام: شقيقى أهاننى فقتلته.. وذبحت أمى لدفاعها عنه

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة مع شاب قتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته؛ لوجود خلافات أسرية بينهم بحدائق الأهرام، فيما يعرف بقضية «مذبحة حدائق الأهرام».

وكشفت مناظرة النيابة للجثث عن وفاة كل من شقيق المتهم طالب جامعي بطعنتين بالبطن، ووالدة المتهم ربة منزل، 59 سنة، مصابة بطعنة بالرقبة لقيت مصرعها على إثرها، وإصابة زوج شقيقتهما، مهندس، 28 سنة، بجروح قطعية بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وقال المتهم، خلال اعترافاته أمام النيابة، إن شقيقه الأكبر لم يحترمه أمام أمه وشقيقه وشقيقته الصغرى وزوجها، وحاول إهانته أمامهم جميعا.

وأضاف المتهم: "أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين أخيه وأخته تدخل للفض بينهما، وفوجئ بشقيقه يتعدى عليّه بالضرب ويهينه وتبادلا الضرب، فدخل إلى المطبخ، وأحضر السكين وقتله دون وعي، وبعدها سمع صرخات والدته والتي حاولت أخذ السكين منه، فقام بذبحها من رقبتها".

ثم طعن زوج شقيقته في ظهره عندما حاول الإمساك به، وكان يردد "أنت مجنون قتلت أمك وأخوك".

البداية كانت بتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب وتبين قيام شخص بقتل والدته وشقيقه بعقار رقم "414 ن" هضبة الأهرام، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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