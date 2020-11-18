الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ 118 في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على كرسى القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى 18 نوفمبر عام 2012.وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن تقتصر احتفالات عيد تجليس البابا تواضروس الثاني، على ترؤسه صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك كإجراء احترازي، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان البابا تواضروس قد ولد في 4 نوفمبر عام 1952، فى طفولته حتى بلغ 19 عامًا، تنقلت أسرته في المعيشة بين المنصورة وسوهاج ودمنهور والإسكندرية، وبدأ الخدمة في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور منذ عام 1968، وكان قداسة البابا شنودة الثالث يذهب لها كل فترة ويقضي فيها أسبوعا كاملا وقت أن كان أسقفًا للتعليم.وحصل قداسته على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، كما حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية عام 1983، ودرس دراسات عُليا في الهندسة الصيدلية في جامعة الإسكندرية، وعمل كصيدلي تابع لمؤسسات وزارة الصحة، حتى كانت آخر وظيفة له قبل الرهبنة مديرًا لمصنع أدوية تابع للوزارة بدمنهور.وتوجه إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى وله العديد من العظات الروحية والكتابات.تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرون، هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.