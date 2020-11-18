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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: لقاح «سينوفاك» لكورونا يستحث استجابة مناعية سريعة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
وكالات
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أظهرت نتائج التجارب الأولية، اليوم الأربعاء، أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

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