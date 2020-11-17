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عالم

الكويت: 6 حالات وفاة و556 إصابة بـكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:07 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة، و556 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 848 حالة، وعدد المصابين إلى 137 ألفًا و885 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة: فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 105 حالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6521 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و23 ألفا و159 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة، و489 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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