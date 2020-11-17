شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

قال شاب صدمته سيارة بمنطقة السلام إن السيارة كان تسير بسرعة عالية برغم كثافة حركة المشاة في مكان الواقعة، مؤكدًا أن سائق السيارة لم يكن منتبهًا للطريق وكان مشغولا بشيء ما لأنه لم يحاول تفاديه وفوجئ به.كانت أمرت نيابة السلام بحجز سائق صدم شَابًّا بالسلام، لحين الانتهاء من المعاينة والأدلة الجنائية وأخذ أقوال المجني عليه، وأسفر الحادث عن إصابته بعدة إصابات متفرقة في أنحاء جسده، وتم نقله لمستشفى السلام التخصصي لتلقى العلاج.وكشف مصدر أمني عن أن المصاب يدعى "مصطفى"، وتم التحفظ على السيارة وقائدها لحين استجواب المصاب واستكمال المعاينة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيارة ملاكي بصدم شاب، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفى السلام لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.