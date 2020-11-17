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رئيس التحرير التنفيذي
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7 خطوات تجنبك الولادة المبكرة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:11 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تعاني سيدات من القلق، نتيجة الخوف من الولادة المبكرة، وفي اليوم العالمي للولادة المبكرة، يقدم موقع "asiaone" نصائح للأمهات لتجنب الولادة المبكرة، منها:

1- التحدث إلى طبيبك:
عندما تشعرين بأي أعراض غير معتادة عليكي بالاتصال بطبيبك لتفدي الأمر.

2- شرب الماء
عليكي بشرب مزيد من المياه أثناء الحمل، حتى لا تصابي بالحفاف ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

3- تناولي مكملات غذائية
تناول المكملات الغذائية أثناء الحمل للحصول على كافة العناصر التي يحتاجها جسمك، إذ يسبب نقص الفيتامينات اختلال العناصر اللازمة بجسدك ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

4- النظام الغذائي
اعتمدي علي نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك وطفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل.

5- المشي
يعتبر المشي أفضل التمارين الرياضية للحامل لأنه يحافظ على ضخ الدم بمعدل سليم، ويحسن الدورة الدموية.

6- اليوجا
ممارسة اليوجا أثناء الحمل مفيدة للدورة الدموية، وتحسن من مرونة جسدك.

7- تجنبي النوم علي ظهرك:
لا تستلقِ على ظهرك كثيراتجنبي النوم على ظهرك كثيرًا، لأنه يضغط على العامود الفقري ويمتد إلى الرحم، والأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.

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