7 خطوات تجنبك الولادة المبكرة

1- التحدث إلى طبيبك:

2- شرب الماء

3- تناولي مكملات غذائية

4- النظام الغذائي

5- المشي

6- اليوجا

7- تجنبي النوم علي ظهرك:

تعاني سيدات من القلق، نتيجة الخوف من الولادة المبكرة، وفي اليوم العالمي للولادة المبكرة، يقدم موقع "asiaone" نصائح للأمهات لتجنب الولادة المبكرة، منها:عندما تشعرين بأي أعراض غير معتادة عليكي بالاتصال بطبيبك لتفدي الأمر.عليكي بشرب مزيد من المياه أثناء الحمل، حتى لا تصابي بالحفاف ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.تناول المكملات الغذائية أثناء الحمل للحصول على كافة العناصر التي يحتاجها جسمك، إذ يسبب نقص الفيتامينات اختلال العناصر اللازمة بجسدك ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.اعتمدي علي نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك وطفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل.يعتبر المشي أفضل التمارين الرياضية للحامل لأنه يحافظ على ضخ الدم بمعدل سليم، ويحسن الدورة الدموية.ممارسة اليوجا أثناء الحمل مفيدة للدورة الدموية، وتحسن من مرونة جسدك.لا تستلقِ على ظهرك كثيراتجنبي النوم على ظهرك كثيرًا، لأنه يضغط على العامود الفقري ويمتد إلى الرحم، والأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.