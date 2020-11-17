7 خطوات تجنبك الولادة المبكرة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:11 م
هويدا سعيدطباعة
تعاني سيدات من القلق، نتيجة الخوف من الولادة المبكرة، وفي اليوم العالمي للولادة المبكرة، يقدم موقع "asiaone" نصائح للأمهات لتجنب الولادة المبكرة، منها:
1- التحدث إلى طبيبك:
عندما تشعرين بأي أعراض غير معتادة عليكي بالاتصال بطبيبك لتفدي الأمر.
2- شرب الماء
عليكي بشرب مزيد من المياه أثناء الحمل، حتى لا تصابي بالحفاف ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.
3- تناولي مكملات غذائية
تناول المكملات الغذائية أثناء الحمل للحصول على كافة العناصر التي يحتاجها جسمك، إذ يسبب نقص الفيتامينات اختلال العناصر اللازمة بجسدك ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.
4- النظام الغذائي
اعتمدي علي نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك وطفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل.
5- المشي
يعتبر المشي أفضل التمارين الرياضية للحامل لأنه يحافظ على ضخ الدم بمعدل سليم، ويحسن الدورة الدموية.
6- اليوجا
ممارسة اليوجا أثناء الحمل مفيدة للدورة الدموية، وتحسن من مرونة جسدك.
7- تجنبي النوم علي ظهرك:
لا تستلقِ على ظهرك كثيراتجنبي النوم على ظهرك كثيرًا، لأنه يضغط على العامود الفقري ويمتد إلى الرحم، والأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.
1- التحدث إلى طبيبك:
عندما تشعرين بأي أعراض غير معتادة عليكي بالاتصال بطبيبك لتفدي الأمر.
2- شرب الماء
عليكي بشرب مزيد من المياه أثناء الحمل، حتى لا تصابي بالحفاف ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.
3- تناولي مكملات غذائية
تناول المكملات الغذائية أثناء الحمل للحصول على كافة العناصر التي يحتاجها جسمك، إذ يسبب نقص الفيتامينات اختلال العناصر اللازمة بجسدك ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.
4- النظام الغذائي
اعتمدي علي نظام غذائي صحي ومتكامل يفيدك وطفلك في نفس الوقت، كما يساعدك على تجنب سكر الحمل.
5- المشي
يعتبر المشي أفضل التمارين الرياضية للحامل لأنه يحافظ على ضخ الدم بمعدل سليم، ويحسن الدورة الدموية.
6- اليوجا
ممارسة اليوجا أثناء الحمل مفيدة للدورة الدموية، وتحسن من مرونة جسدك.
7- تجنبي النوم علي ظهرك:
لا تستلقِ على ظهرك كثيراتجنبي النوم على ظهرك كثيرًا، لأنه يضغط على العامود الفقري ويمتد إلى الرحم، والأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.