التخطيط: 450 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بمحطة معالجة مطروح

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ الحكومة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بمحافظة مطروح بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون جنيه، خلال الفترة بين يوليو 2019 ويونيو 2022، لافته إلى أن المشروع يستغرق ثلاث سنوات.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن إجراء توسعات بمحطة معالجة صرف صحى مطروح بطاقة 70 ألف م3 يوم لتحسين خدمة الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح.ولفتت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالى 2019-2020 بلغت 100 مليون جنيه، تم إنفاق 70 مليون جنيه منها حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 70%.