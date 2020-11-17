30 منطقة «حمراء» في غزة.. وكورونا يتفشى

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن أن عدد المناطق المصنفة بالحمراء في القطاع وصل إلى 30 منطقة من أصل 84 منطقة.وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن المناطق المصنفة بالحمراء يقطن فيها نصف سكان قطاع غزة، ما يعني قراءة لارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا.وأفاد بأن مستشفى الأوروبي جنوب القطاع، استقبلت أمس 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ودخلت مباشرة إلى العناية المركزة في المستشفى.