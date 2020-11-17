تباين آداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.45%، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61%، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.05% على التوالي.وبلغ حجم التداولات الإجمالي بالبورصة بالمستهل نحو 34 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ حوالي 1875 صفقة، بقيمة اجمالية بلغت نحو 10 ملايين دينار تقريبًا.من ناحية أخرى، تصدر سهم "المنار" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%، بينما تصدر سهم "صلبوخ" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 5.81%.على صعيد متصل، تصدر سهم "بيتك" حجم التداولات بالبورصة بقيمة 2.11 مليون دينار مُرتفعًا 0.89%، فيما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 5.8 مليون سهم مُستقرًا عند سعر 243 فلسًا.