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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-11-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 17-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 50.87 جنيه وللبيع 51.38، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك التعمير والإسكان انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.38، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.36، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.34 جنيه وللبيع 51.27.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في البنوك المصرية

وفي المصرف العربي الدولي ارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 50.98 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.40، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.17 جنينه وللبيع 51.40، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.27 جنيه وللبيع 51.40، اما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 47.85 جنيه وللبيع 51.40.

أسعار الدينار الكويتي

وفي المقابل استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.41 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.36، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.37.

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