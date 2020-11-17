تفاصيل إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بكورونا.. والحالة الصحية لمكة

تفاصيل إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن الإصابة بفيروس كورونا تم اكتشافه ليس اليوم ولكن منذ أمس، وكانت هناك محاولات للتعتيم على الخبر وأنها في عزل منذ أمس، في نفس الفيلا بالتجمع، ولم تسافر مع زوجها إلى الجونة.ولفتت المصادر إلى أنها بصحة جيدة ومستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.وأضاف المصدر أن مكة نجلتهما تم سحب عينة منها وجاءت سلبية.