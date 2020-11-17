تفاصيل إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بكورونا.. والحالة الصحية لمكة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي وليفربول الإنجليزي، عن إصابة ماجى زوجته بفيروس كورونا.
ولفتت المصادر إلى أنها بصحة جيدة ومستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف المصدر أن مكة نجلتهما تم سحب عينة منها وجاءت سلبية.
تفاصيل إصابة ماجي زوجة محمد صلاح بفيروس كوروناوأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن الإصابة بفيروس كورونا تم اكتشافه ليس اليوم ولكن منذ أمس، وكانت هناك محاولات للتعتيم على الخبر وأنها في عزل منذ أمس، في نفس الفيلا بالتجمع، ولم تسافر مع زوجها إلى الجونة.
ولفتت المصادر إلى أنها بصحة جيدة ومستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف المصدر أن مكة نجلتهما تم سحب عينة منها وجاءت سلبية.
يهمك أيضًا | بعد صلاح.. تفاصيل إصابة محمد النني بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو
وفى ذات السياق، تعرض محمد النني لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي للإصابة بفيروس كورونا وهي ثاني إصابة فى صفوف المنتخب بعد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو فى لقاء الإياب اليوم الثلاثاء، بعد أن تمكم الفراعنة من الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف.