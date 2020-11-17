«جورجينا» تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة (صور)

خطفت النجمة جورجينا رودريجيز، حبيبة كريستيانو رونالدو، الأنظار عبر فضاء السوشيال ميديا، حيث ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتألقت جورجينا، بجاكيت بنى اللون قصير، وتحته تيشيرت أبيض، وتنورة قصيرة بنفس لون الجاكيت من علامة "لويس فيتون" الشهيرة، نسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون به خطوط بنية، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.وفى وقت سابق، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.وبحسب صحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والإجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.كما أن رونالدو لديه ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، وعمره 10 أعوام، وأيضا لديه توأم من أم غير معروفة أخرى، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017، ولكن يبدو أن ارتباطه بجورجينا هذه المرة جدي، حيث تنتظر وسائل الإعلام العالمية موعد خطبة النجمين.