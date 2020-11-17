نشرة الحوادث.. حكم جديد ضد سما المصري.. واعترافات جديدة لـ«سفاح الجيزة»

نشرة أخبار الحوادث اليوم الاثنين 16-11-2020

بعد تخفيف الحكم.. محطات محاكمة سما المصري في قضية نشر الفجور



الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)



تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية



حجز سائق «توك توك» تعدى على راكبة لخلافات على الأجرة بالشروق



مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ«سفاح الجيزة»



اعترافات جديدة لـ«سفاح الجيزة».. وضع السم للضحايا وهشم رؤوسهم

وزير العدل يتابع تطوير مصلحة الطب الشرعى بزينهم



آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة



قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأجيل جلسة محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية لجلسة الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق توك توك تعدي على سيدة بالضرب لخلافات نشبت بينهما على الأجرة لحين وصول التحريات الأمنية.كشف المستشار إسماعيل بركة المحامي أن جرائم القتل المتهم فيها "سفاح الجيزة" سيتم محاكمته فيها كل على حدا كون الجرائم غير مرتبطة بعضها البعض في أشخاص أو زمان محدد، فقد اعترف بقتل صديقه منذ 5 سنوات ثم قتل زوجته بعدها بـ4 أشهر ثم تخلص من باقي الضحايا بأوقات مختلفة.واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، استجواب القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بعد اعترافه بارتكاب جريمتي قتل آخريين بخلاف قتل صديقه وزوجته ودفنهما في شقته، ليصبح عدد الضحايا 4، منهم 3 سيدات، ورجل.تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الإثنين، مصلحة الطب الشرعي بزينهم في زيارة ميدانية تفقد خلالها ما تم تطويره في أقسام المصلحة المختلفة.شهد محرك البحث العالمي "جوجل" الكثير من البحث عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة لتفادي الغرامات المالية للمتخلفين عن تركيبه استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".