نشرة الحوادث.. حكم جديد ضد سما المصري.. واعترافات جديدة لـ«سفاح الجيزة»
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم الإثنين، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.
الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)
شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأجيل جلسة محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية لجلسة الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.
حجز سائق «توك توك» تعدى على راكبة لخلافات على الأجرة بالشروق
أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق توك توك تعدي على سيدة بالضرب لخلافات نشبت بينهما على الأجرة لحين وصول التحريات الأمنية.
مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ«سفاح الجيزة»
كشف المستشار إسماعيل بركة المحامي أن جرائم القتل المتهم فيها "سفاح الجيزة" سيتم محاكمته فيها كل على حدا كون الجرائم غير مرتبطة بعضها البعض في أشخاص أو زمان محدد، فقد اعترف بقتل صديقه منذ 5 سنوات ثم قتل زوجته بعدها بـ4 أشهر ثم تخلص من باقي الضحايا بأوقات مختلفة.
وزير العدل يتابع تطوير مصلحة الطب الشرعى بزينهم
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الإثنين، مصلحة الطب الشرعي بزينهم في زيارة ميدانية تفقد خلالها ما تم تطويره في أقسام المصلحة المختلفة.
آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة
شهد محرك البحث العالمي "جوجل" الكثير من البحث عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة لتفادي الغرامات المالية للمتخلفين عن تركيبه استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".
نشرة أخبار الحوادث اليوم الاثنين 16-11-2020بعد تخفيف الحكم.. محطات محاكمة سما المصري في قضية نشر الفجور
قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.
الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)
شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأجيل جلسة محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية لجلسة الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.
حجز سائق «توك توك» تعدى على راكبة لخلافات على الأجرة بالشروق
أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق توك توك تعدي على سيدة بالضرب لخلافات نشبت بينهما على الأجرة لحين وصول التحريات الأمنية.
مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ«سفاح الجيزة»
كشف المستشار إسماعيل بركة المحامي أن جرائم القتل المتهم فيها "سفاح الجيزة" سيتم محاكمته فيها كل على حدا كون الجرائم غير مرتبطة بعضها البعض في أشخاص أو زمان محدد، فقد اعترف بقتل صديقه منذ 5 سنوات ثم قتل زوجته بعدها بـ4 أشهر ثم تخلص من باقي الضحايا بأوقات مختلفة.
اعترافات جديدة لـ«سفاح الجيزة».. وضع السم للضحايا وهشم رؤوسهمواصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، استجواب القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بعد اعترافه بارتكاب جريمتي قتل آخريين بخلاف قتل صديقه وزوجته ودفنهما في شقته، ليصبح عدد الضحايا 4، منهم 3 سيدات، ورجل.
وزير العدل يتابع تطوير مصلحة الطب الشرعى بزينهم
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الإثنين، مصلحة الطب الشرعي بزينهم في زيارة ميدانية تفقد خلالها ما تم تطويره في أقسام المصلحة المختلفة.
آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة
شهد محرك البحث العالمي "جوجل" الكثير من البحث عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وقيمة الغرامة لتفادي الغرامات المالية للمتخلفين عن تركيبه استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".