هذه الأسباب وراء توصية «فاروس» شراء سهم «طلعت مصطفى».. وتحديد 10.5 جنيه قيمة عادلة

جدد بنك الاستثمار فاروس- واحد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر- توصياته لزيادة الوزن النسبي على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرج بالبورصة المصرية، وحدد القيمة العادلة للسهم بسعر 10.5 جنيه، ونكشف في التقرير التالي سبب هذه التوصية، وأبرز نتائج طلعت مصطفى في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.



صفقة قوية

ثمن بنك فاروس من اتفاقية بيع الأراضي التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى لصالح بنكي الأهلي ومصر، ودعمت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 5.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي و 154.5% على أساس ربع سنوي.



وسبق أن أشاد بنك الاستثمار بلتون، بذات الصفقة، التي رفعت تقييم أراضيها المملوكة لها بالكامل في مشروعي مدينتي والرحاب لنحو 49 مليار جنيه، مستندة في ذلك أن سعر المتر في الأراضي المباعة يبلغ 11.730 جنيه، مما يعني أن قيمة الأراضي المملوكة للشركة ولا تحمل أي التزامات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 4.2 مليون متر، تبلغ نحو 49 مليار جنيه، وتزيد هذه القيمة عن تقديرات الشركة لأراضيها المدفوعة بالكامل بين 38 و40 مليار جنيه، وتزيد بنحو 3 مرات ونصف عن القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى بالبورصة التي لا تزيد حاليًا على 13.9 مليار جنيه. ثمن بنك فاروس من اتفاقية بيع الأراضي التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى لصالح بنكي الأهلي ومصر، ودعمت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 5.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي و 154.5% على أساس ربع سنوي.وسبق أن أشاد بنك الاستثمار بلتون، بذات الصفقة، التي رفعت تقييم أراضيها المملوكة لها بالكامل في مشروعي مدينتي والرحاب لنحو 49 مليار جنيه، مستندة في ذلك أن سعر المتر في الأراضي المباعة يبلغ 11.730 جنيه، مما يعني أن قيمة الأراضي المملوكة للشركة ولا تحمل أي التزامات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 4.2 مليون متر، تبلغ نحو 49 مليار جنيه، وتزيد هذه القيمة عن تقديرات الشركة لأراضيها المدفوعة بالكامل بين 38 و40 مليار جنيه، وتزيد بنحو 3 مرات ونصف عن القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى بالبورصة التي لا تزيد حاليًا على 13.9 مليار جنيه.

مبيعات

قفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 173.2% على أساس سنوي و 243.0% على أساس ربع سنوي، مما رفع مبيعات الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 12.1 مليار جنيه، ودعم أداء المبيعات من خلال صفقة الشركة مع بنكي الأهلي ومصر بقيمة 4 مليارات جنيه.