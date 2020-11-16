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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هذه الأسباب وراء توصية «فاروس» شراء سهم «طلعت مصطفى».. وتحديد 10.5 جنيه قيمة عادلة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:49 م
جريدة الدستور
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جدد بنك الاستثمار فاروس- واحد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر- توصياته لزيادة الوزن النسبي على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرج بالبورصة المصرية، وحدد القيمة العادلة للسهم بسعر 10.5 جنيه، ونكشف في التقرير التالي سبب هذه التوصية، وأبرز نتائج طلعت مصطفى في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.
هذه الأسباب وراء
صفقة قوية
ثمن بنك فاروس من اتفاقية بيع الأراضي التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى لصالح بنكي الأهلي ومصر، ودعمت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 5.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي و 154.5% على أساس ربع سنوي.

وسبق أن أشاد بنك الاستثمار بلتون، بذات الصفقة، التي رفعت تقييم أراضيها المملوكة لها بالكامل في مشروعي مدينتي والرحاب لنحو 49 مليار جنيه، مستندة في ذلك أن سعر المتر في الأراضي المباعة يبلغ 11.730 جنيه، مما يعني أن قيمة الأراضي المملوكة للشركة ولا تحمل أي التزامات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 4.2 مليون متر، تبلغ نحو 49 مليار جنيه، وتزيد هذه القيمة عن تقديرات الشركة لأراضيها المدفوعة بالكامل بين 38 و40 مليار جنيه، وتزيد بنحو 3 مرات ونصف عن القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى بالبورصة التي لا تزيد حاليًا على 13.9 مليار جنيه.
هذه الأسباب وراء
مبيعات
قفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 173.2% على أساس سنوي و 243.0% على أساس ربع سنوي، مما رفع مبيعات الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 12.1 مليار جنيه، ودعم أداء المبيعات من خلال صفقة الشركة مع بنكي الأهلي ومصر بقيمة 4 مليارات جنيه.
هذه الأسباب وراء
فنادق فورسيزون
تحسنت إيرادات قطاع الفنادق في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، والذي شهد إغلاق الفنادق حتى منتصف شهر مايو، وأسهم تحسن قطاع الضيافة في ارتفاع إجمالي الربح في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 77.3% على أساس سنوي و 135.3% على أساس ربع سنوي إلى 1.7 مليار جنيه، مما أفسح المجال لمعدل إجمالي أرباح بنسبة 29.9% ، مقارنة بـ 34.9% في الربع الثالث من عام 2019 و 32.3% في الربع الثاني من عام 2020.
ارتفع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 72.7% على أساس سنوي و 161.2% على أساس ربع سنوي إلى 863.3 مليون جنيه، مما يفسح المجال أمام صافي الربح القومي بنسبة 14.8% ، مقارنة بـ17.7% في الربع الثالث من عام 2019 و 14.4% في الربع الثاني من عام 2020.

ويمتلك هشام طلعت مصطفى 4 فنادق، هى: فندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية، وفورسيزونز شرم الشيخ، وفندق كمبنسكى النيل، كما يخطط لإنشاء فورسيزون جديد فى مدينتى خلال عامين.

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