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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مباحثات بين الخرطوم وجوبا حول قضايا الحدود وحرية التنقل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:07 م
الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
محمد عمر
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، حسين عبدالباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته قال عبد الباقي، إن اللقاء تناول مشاكل الحدود وحرية التنقل للمواطنين بين البلدين، لافتاََ إلى أن حرية التنقل بين مواطني البلدين يجب ألا تكون مقيدة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى المشروعات الخدمية كمشروع السكة الحديد والطرق المعبدة وتقنين التجارة بين البلدين وفتح المسارات، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشار عبد الباقي إلى المشاكل المتعلقة بالجنوبيين الذين لم ينتقلوا بعد إلى وطنهم بجانب مشاكل الطلاب خاصة طلاب الطب الذين واجهوا مشكلات عدم إتاحة الفرصة لهم للإمتياز والعمل في الحقل الطبي بالسودان.

وأعلن حسين عبدالباقي انعقاد مؤتمر الحدود مطلع العام المقبل، مؤكدا أن شعبي البلدين يجب أن يعملا معا لدفع وتطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون.

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