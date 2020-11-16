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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تبحث مصير مبادرتها بشأن لبنان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:29 م
فرنسا
فرنسا
منار أحمد
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تستعد الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع لبحث مصير مبادرتها بشأن لبنان في أعقاب التقرير الذي رفعه المبعوث باتريك دوريل بشأن تعثر تشكيل الحكومة.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن اللقاءات التي أجراها سعد الحريري لم تحقق تقدمًا، حسبما أكد مصدر مطلع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن التقرير الذي رفعه المبعوث الفرنسي يفترض أن يشكل الإطار العام لخطوة باريس المقبلة والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار.

المصادر لفتت إلى أن المبعوث الفرنسي حرص على عدم طرح مرشحين لدخول الوزارة أو الطلب بتزويده بما لدى الأحزاب.

ونوهت المصادر إلى أن المبعوث الفرنسي شدد على الإطار السياسي العام للحكومة بتركيبة وزارية لا حزبية، لاستعادة الثقة مع الشارع والمجتمع الدولي.

وأوضحت أنه حذر الساسة من أن يكونوا وراء معاقبة لبنان وحرمانه من المساعدات، في حال عدم التزام الحكومة بالمواصفات السياسية والإصلاحية التي طرحتها فرنسا نيابة عن المجتمع الدولي.

وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي الذي خلف أكثر من 180 قتيلا وآلاف الجرحى فضلًا عن خسائر جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، أطلق الرئيس الفرنسي خلال زيارتَيه المتتاليتين لبيروت مبادرة لحلّ الأزمة اللبنانية تقوم على تشكيل "حكومة مهمة" لفترة محددة تضمّ وزراء مستقلّين يكون برنامج عملها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط للدول المانحة لرفد الاقتصاد بالمساعدات.

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