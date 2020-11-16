تركيا تعرض على البرلمان مذكرة بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان

عرضت الرئاسة التركية، في صباح اليوم الإثنين، على البرلمان مذكرة بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان، وفقًا "لسكاي نيوز".وأضافت الرئاسة التركية، إن هؤلاء الجنود سيشاركون في قوة حفظ السلام في قره باغ بعد الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا.وكشف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن المئات من جنود الجيش الأرميني فقدوا خلال القتال العسكري في منطقة قره باغ مع الجيش الأذربيجاني.المجندين ونأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة، بالأمس تم العثورعلى رجل جريح كان قد تم إدراجه في السابق على أنه ميت.وأضاف باشينيان، إن مرحلة تبادل الأسرى مع أذربيجان ستبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تبادل القتلى.وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية أن الجيش الأذربيجاني واصل تكبيد أرمينيا خسائر فادحة.