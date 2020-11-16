تجديد حبس سجل لترويج 8 كيلو حشيش في الزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الإثنين، حبس عاطل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات مفادة ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8،800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس بحوزة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.