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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ظهور نتيجة امتحانات معادلة الدبلومات التجارية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
ظهور نتيجة امتحانات
ظهور نتيجة امتحانات معادلة
إسراء جمال
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اعلن المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات) والمعاهد الفنية لتجارية (نظام السنتان بعد الثانوية) للقبول بكليات التجارة بالجامعات الحكوميه للعام الجامعى 20202021 بالموقع الإلكترونى لكلية التجارة جامعه القاهرة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، أعلن عن فتح باب التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 20202021 بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) خريجي أعوام 2018،2019، 2020 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي (عملي + نظري) للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات في العام الجامعي 20202021، مؤكد أنه يحق للطالب في التقدم فرصتان متتاليتان فقط ابتداء من عام الحصول علي الثانوية الفنية أو العام التالي عليه.

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