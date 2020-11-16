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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:11 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم.

وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 16 -11-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم
محافظتا القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:20 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:38 PM
صلاة المَغرب 4:59 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:02 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:36 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:14 PM

السويس
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:34 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:14 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:36 AM
الشروق 6:04 AM
صلاة الظُّهْر 11:28 AM
صلاة العَصر 2:30 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:09 PM

أسوان
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:40 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 5:38 PM
صلاة العِشاء 6:54 PM

سوهاج
صلاة الفجْر 4:46 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 2:52 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:34 PM

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