رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية لبنان يطلب لقاء سفيرة أمريكا لمعرفة أسباب فرض عقوبات على سياسيين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:17 م
شربل وهبة
شربل وهبة
أ ش أ
طباعة
ذكرت الخارجية اللبنانية، أن الوزير شربل وهبة طلب لقاء مع السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، لمعرفة الأسباب والأدلة التي استندت إليها وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية مؤخرا وأي مواطنين لبنانيين آخرين.

ونفت وزارة الخارجية اللبنانية– في بيان لها اليوم– صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام لبنانية حول قيام الوزارة باستدعاء للسفيرة الأمريكية "وفق المفاهيم الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن طلب اللقاء يأتي في الإطار الدوري، ولبحث أمور متعددة خلافا للعقوبات التي فُرضت مؤخرا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وأوضحت أن من بين الأمور التي سيجري بحثها معرفة موقف وتقييم الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الجارية حاليا، وقضية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وبيان سبب الاعتراض الأمريكي على تمكين النازحين من العودة الآمنة إلى سوريا في ظل توافر الظروف المؤاتية لهذا الأمر.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير وهبة يريد أيضا استطلاع الوضع الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية وكيفية انتقال السلطة وتأثيرات ذلك إقليميا ودوليا.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن وزير الخارجية شربل وهبة أرسل استدعاء رسميا للسفيرة الأمريكية للحضور غدا، بغية الحصول على المستندات التي جرى الاعتماد عليها في سبيل توقيع عقوبات على النائب جبران باسيل، والوقوف على صحة الأنباء التي تتردد حول اتجاه الولايات المتحدة لتوقيع المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أيام فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون) مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.

ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

بعد المنصورة.. هل تتعرض القاهرة لثلوج؟.. «الأرصاد» تجيب

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

من الفنان الذي تتمنين أن يكون لك آدم؟.. الفنانات يخترن وتحية كاريوكا تعترض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

وجدي عبدالهادي يصدر «ثلاثية أصل الحكاية»

الخميس.. نساء في موسيقى الجاز

دار غراب تطرح رواية «أعيش» للكاتب سعيد سالم

زكريا الحجاوي.. رائد الفن الشعبي وصانع عمالقته