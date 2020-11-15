أسرع استقالة.. رئيس بيرو يغادر الحكم بعد 5 أيام من الحكم

استقال مانويل ميرينو، اليوم، من رئاسة بيرو بعد 5 أيام فقط من توليه هذا المنصب وسط احتقان سياسي كبير.وأعلن «ميرينو» استقالته في رسالة متلفزة بعد مطالبة البرلمان له بالاستقالة، وحث الجميع على السلام والوحدة وذلك وفق قناة «يورو نيوز».من جانبها، دعت السلطة التشريعية إلى جلسة عامة استثنائية لإيجاد حل دستوري للأزمة وإيجاد خليفة للرئيس المستقيل.