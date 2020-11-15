15 وفاة و860 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 67679 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 2154 وفاة، بينما تماثل 434 مريضا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 44693 حالة، بينما يتواجد 44 مريضا في العناية المركزة.وأشارت الوزارة إلى أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل 17 ولاية أية حالة جديدة، في حين سجلت 20 ولاية أكثر من 10 حالات.ودعت الصحة الجزائرية المواطنين إلى اليقظة، واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.