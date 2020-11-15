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حوادث

بورسعيد.. بلاغ ضد شاب أجبر طفلة على تعاطي «سيجارة حشيش»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:02 م
أجبر طفلة على تعاطي
أجبر طفلة على تعاطي سيجارة حشيش
ندى حمدي
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تجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب بإجبار طفلة على تعاطي سيجارة حشيش في بورسعيد.

كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126 طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة وإعطائها لطفلة صغيرة وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف قنطوش في بلاغه، بأن تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة ما يعرض حياتها للخطر وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من الناس وأثار سخط الجميع على هذا الفعل ولذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.

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